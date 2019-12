Gli chef e le ricette scelte dalla diplomazia

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Buon Natale gourmet e dal sapore internazionale. Le mini-ricette, tradizionali e volutamente semplicissime, vengono da eccelsi chef delle ambasciate capaci di realizzare cene esclusive per primi ministri o banchetti per migliaia di invitati. Ma ecco anche suggerimenti attraverso un Capo Ufficio Stampa. Fabrizio Micalizzi, Portavoce dell'ambasciata tedesca, che ha come Capo Missione Viktor Elbling, riceve per una Festa natalizia nella sua raffinata casa vicino via Veneto e salutando gli ospiti, giornalisti ed esperti di politica, offre un elegante cadeau. «Ecco i biscotti fatti da noi», dice il diplomatico insieme ai colleghi e gli invitati se ne vanno con i dolci e anche con la ricetta. Si tratta dei Rosemarin-Heidesand, al rosmarino. Per ottenere 50/60 pezzi ci vogliono 200 grammi di burro, 230 di zucchero, 1 bustina di zucchero vanigliato Bourbon, 1 uovo, due rami di rosmarino, 320 grammi di farina, un pizzico di sale, la scorza grattugiata di mezzo limone bio. Mescolare in una ciotola gli ingredienti aggiungendo poi i rami di rosmarino tritati e la farina. Far riposare l'impasto per 30 minuti in frigo. Poi stendere la pasta, aggiungere un po' di farina, ritagliare i biscotti con le apposite formine. Cospargere di zucchero prima di infornare per 10/12 minuti a 280 gradi. Far raffreddare e gustare.A Villa Almone, residenza tedesca che ha come chef Luciano Fiorentino, le feste offrono buffet sontuosi. A Villa Wolkonsky, gli ospiti dell'ambasciatore di Gran Bretagna Jill Morris padrona di casa eccellente, prima di ricevimenti ricchissimi, apprezzano moltissimo i piccoli antipasti Devils on horseback ossia Diavoli in groppa al cavallo. La ricetta viene dallo chef dell'ambasciata Dario Pizzetti. «Prendere prugne secche denocciolate e del bacon per english breackfast. Si taglia la fetta a metà e si avvolge intorno alla prugna poi si mette in forno a 180 gradi per 8/10 minuti. E il gioco è fatto» dice Pizzetti. Prelibato. Lo chef suggerisce anche i tipici biscotti allo zenzero del Natale britannico: per 30 biscotti servono 1/2 cucchiaino di bicarbonato, 1/2 di chiodi di garofano, 1/4 di cucchiaino di noce moscata in polvere, 2 cucchiaini di zenzero in polvere, 150 gr di burro, 350 gr di farina, 160 gr di zucchero, 2 cucchiaini di cannella in polvere, 150 gr di miele, 1 uovo. Amalgamare gli ingredienti, mettere in frigo, poi stendere col mattarello, mettere in stampini natalizi, poi in forno a 180 gradi per 10/15 minuti. Decorarli con glassa colorata. Lo chef dell'ambasciata di Francia, Hubert Malidor, è stato spesso fotografato con l'ambasciatore Christian Masset, in occasione di Gout de France. Il Capo della Cucina dell'ambasciata del Giappone, Emi Iwato, si è esibita di fronte agli ospiti in brevi lezioni. Il suo sushi è proverbiale. Lo chef dell'ambasciata di Polonia è celebre per il salmone. Imperdibile la Raclette della Svizzera.