Elena Bonelli, un compleanno vip ma tutto da cantare

In abito da sera a fiori con lunghi guanti di pelle nera, l’esuberante Elena Bonelli accoglie sessanta selezionati ospiti sul panoramico attico che guarda Roma. A brindare al suo movimentato compleanno, dove suonano al piano Cesare Rascel, applaudito dalla moglie Jennifer, ma anche Agostino Penna, arrivano Nathalie Caldonazzo, in lungo outfit dai toni arancione, e la fulva conduttrice Metis Di Meo, che dona fiori alla festeggiata. Il professor Francesco Bove canta Battisti. Lo applaudono la moglie Rosanna e Rita Dalla Chiesa.



E la passione musicale contagia anche l’ambasciatore del Marocco Hassan Abouyoub, che si esibisce alla chitarra divertendo la consorte Sabah. Arriva il patron di tanti super festival Pascal Vicedomini, con la moglie Concetta. Nel corso del buffet dinner dai sapori mediterranei ci sono gli industriali Gianluca Isaia e Bilal Sulliman, Giorgia Giacobetti, in corto bianco monospalla e la produttrice di fiction Elide Melli. Ecco la tycoon del kickboxing, l’americana Sandra Klebanoff, con il fidanzato Robert, e ancora l’autrice Carla Vistarini, il maestro Franco Fasano e il chitarrista Giandomenico Anellino. Per brindare si sale tutti al superattico: qui la Bonelli spegne una simbolica candelina assieme alle sorelle Anna e Francesca, tornate da Sarajevo. Poi ci si scatena fino a tardi

