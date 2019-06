Doppia festa nel segno della moda per i 50 anni di Tony Papa

Lo stile fatto persona. Doppia festa per l’imprenditore della moda Tony Papa che ieri sera, in noto locale del Fleming, ha celebrato le sue prime cinquanta “primavere” e i trenta anni di attività del suo noto show-room “Spazio Papa”. Un dinner party in grande stile al quale hanno partecipato oltre cinquecento ospiti del mondo della moda, con aziende e distributori internazionali, personaggi dello spettacolo e dello sport. Del resto Tony, grazie alla sua esperienza e al suo intuito, è diventato un punto di riferimento per tanti manager che ieri non gli hanno voluto far mancare il loro affetto in una giornata così importante. Fra questi i responsabili dei più importanti marchi della moda come Stefano Di Nezza, Salina Ferretti, Federico Fontana, Fabio Rubino, Gaetano Tagliente, Giancarlo Tafuro e Rodolfo Zengarini.

E #chicistrilla, il motto che Tony Papa ha fatto diventare il suo claim, risuona più volte durante la magica serata ricca di musica, grazie alla splendida voce di Lucy Campeti e ai ritmi convolgenti dei dj Paolo Pompei, Claudio de Tullio e Mary Gehnyei che si alternano alla consolle. Mentre su un schermo scorrono le immagini di vestiti e modelle e i camerieri invitano le persone a sorseggiare prosecco, si susseguono gli arrivi degli invitati, accolti dal festeggiato che si ferma ad abbracciare tutti e a scattare foto ricordo. Arrivano la modella e stilista Francesca Anastasi Sublime, in un conturbante vestito color salmone. Dopo di lei fa l’ingresso nello splendido spazio all’aperto “vestito” a festa, l’attrice Lidia Vitale, Franco Oppini mano nella mano con la moglie Ada Alberti, la splendida cantante e attrice Giulia Luzi, con uno sgargiante vestitino verde, la sempre affascinante Manila Nazzaro, che in completo nero fà solo un’apparizione per poi scappare su un altro compleanno, l’ex moglie di Luca Cordero di Montezemolo, Ludovica Andreoni, la procace modella venezuelana, Carolina Marconi in compagnia di due amiche, il già vincitore d Ballando con le Stelle, l’attore Iago Garcia con la fidanzata Eleonora Puglia, l’attore comico Mario Zanna, il cantante dei Tiromancino, Federico Zampaglione, la stylist Claudia Arcaro, gli attori Marco Falaguasta e Nicola Canonico. Non mancano tante modelle che si fanno immortalare dal flash dei fotografi. Viene aperto il buffet composto da piatti della tradizione italiana. La festa prosegue fino a tarda sera. A mezzanotte, come in ogni festa che si rispetti, arriva la torta con le candeline. Tony Papa si commuove. Gli amici lo sommergono di abbracci. Per una sera lo stile e l’eleganza lasciano spazio all’emozione.

