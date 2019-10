Il red carpet è da Oscar

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Ore da Premi Oscar. Per la proiezione del docufilm “Cecchi Gori - una famiglia italiana”, non puo’ mancare la Valeria Marini nazionale. Abito di velo nero con prezioso pizzo, cucito praticamente addosso, la showgirl sulle prime non vuol far parte della foto di gruppo con il suo ex. E alla fine cede alle richieste dei fotografi. Con loro la delegazione del progetto: oltre al produttore toscano, i registi e autori del soggetto Simone Isola e Marco Spagnoli, il produttore e autore Giuseppe Lepore e il coautore Emilio Sturla Furnò. E mentre il fuoco di flash impazza, Vittorio Cecchi Gori chiacchiera con Carlo Verdone, che si ripara dal sole. Arriva Maria Grazia Buccella, in tailleur rosso, altra testimonial storica della pellicola. Appare la coppia d’oro formata da Eleonora Ivone, in tubino nero, occhiali da sole scuri e tacchi bordeaux, e il marito Angelo Longoni. Milena Miconi sfoggia un completo pantalone dorato con bordini neri. Spicca la fascia di Miss Universe Italy, Sofia Marilù Trimarco, e il vestito a palloncino blu, molto anni Sessanta, di Fanny Cadeo.Conquista la simpatia di Lucianna De Falco, in cappa a quadretti bianchi e neri. Altro registro con animazione e tanti bimbi per la passerella di Playmobil, di Alice nella Città. Fanno il loro ingresso due voci d’eccezione: il rapper J-Ax, scortato da centurioni romani, e la sempre romantica Cristina D’Avena, il lungo scollato blu e argento, acclamatissima dal baby pubblico della cavea. Momento clou con il Premio Oscar Viola Davis, abito lungo bianco con cinta e borsa in strass, scortata dal marito Julius Tennon. Li raggiunge Pierfrancesco Favino con la moglie Anna Ferzetti. Entrambi in total black. Ed è l’attore italiano a consegnare il premio alla carriera alla diva. La scena si sposta poco dopo in un hotel deluxe nel cuore di Villa Borghese. Qui lo chef Lorenzo Di Gravio propone, ai fortunati esclusivi ospiti, montanara con mozzarella di bufala, babà con mousse al prosciutto e polvere di olive, chips di amaranto con tartare di ricciola e crocchetta di formaggio con salsa mediterranea.E di red carpet in red carpet, è il turno di Cristina Comencini con il suo “Tornare”, film di chiusura della kermesse. Ecco il cast: la magnetica Giovanna Mezzogiorno, in completo pantalone color argento, Beatrice Grannò, in lungo nero con fiocchi rosa, Clelia Rossi Marcelli, in nero, e Vincenzo Amato. E nello struscio della Festa avvistate l’altissima Sofia Bruscoli, in ampio modello floreale, e Annalisa Minetti, in outfit black. E oggi è l’ultimo giorno di una Festa del Cinema che ha registrato un + 18% di incassi.