Amici e vip per una festa da "mille e una"...sorpresa

Amici e vip per un party tutto da scoprire. Abito rosso fuoco, in compagnia del gatto Garcia, vera mascotte della serata, la cantautrice napoletana Giovanna Di Sarno è indaffaratissima ai fornelli per preparare un delizioso banchetto nella sua fresca residenza romana, a Boccea. Spadella mezze maniche pomodoro e basilico, si fa in quattro per organizzare la festa di compleanno a sorpresa per l’amico blogger Giò Di Giorgio. Man mano raggiungono la terrazza con luminarie e candide tende in cotone gli attori Alex Partexano, Pietro Romano, il comico di Zelig Dani Bra, Luciana Frazzetto e il regista Pier Francesco Campanella, in completo total white, visto il caldo africano.



Si divertono nell’interpretazione di un paso doble il ballerino Simone Ripa con Stefano Riccardi. Posano per uno scatto la designer Francesca Anastasi, in corto floreale, i figli di Giò Alessandro e Beatrice Mazzoni, in mini dress verde militare. La padrona di casa, che quest’anno ha condotto con successo un format creato da lei, “L’emigrante”, su Radio Italia anni 60, ed è spesso in tournée con lo spettacolo musicale “Cantanapoli”, accoglie anche gli attori Geppi Di Stasio e Roberta Sanzò, la bionda e giovane chef Erika Incognit. Apprezzamenti per i due golosi mega babbà celebrativi di fine party da parte di Conny Caracciolo e Adriana Russo. Lungo folk per l’attrice Kyra Ruffo, che saluta Lucia Bornigia.

© RIPRODUZIONE RISERVATA