È festa a Palazzo tra jazz e mostre

«Siamo felici ed orgogliosi di aver dato alla città di Roma, e in particolare al quartiere Esquilino, un centro di cultura. Con mia moglie ci siamo divertiti a trovare opere di artisti particolari e alla fine era nostra ferma intenzione trovare un luogo dove farle rimanere insieme per fare in modo che non si disperdessero. Fortunatamente lo abbiamo trovato». Con queste parole il presidente della, Claudio Cerasi, ha aperto i festeggiamenti per il primo anno di. Un compleanno festeggiato anche attraverso i numeri: 53.184 presenze; 371 iniziative; 471.077 euro di valore generato derivante da biglietti, eventi privati e bookshop. Un successo dovuto principalmente alla passione dei coniugi Cerasi – e alla gestione della CoopCulture. «Siamo convinti – ha detto il direttore generale, Letizia Casuccio – che portare valore aggiunto in questa città sia necessario immaginare e praticare un nuovo modello di gestione degli spazi di arte che si discosti da quelli già presenti nella Capitale». Anche l’amministrazione comunale ha fatto la sua parte approvando il progetto di project financing attraverso il quale è stata riqualificato l’edificio che rischiava di andare in rovina. «Palazzo Merulana – ha detto la sindaca Virginia Raggi – rappresenta un modello del rapporto virtuoso fra pubblico e privato che abbiamo intenzione di replicare in altre zone della città».Una straordinaria collezione di quadri concentrati soprattutto tra gli anni Venti e la metà del Novecento e legate all’esperienza della Scuola Romana. Oltre ad essere un prestigioso museo d’arte, in un solo anno Palazzo Merulana è riuscito nell’impresa di diventare un punto di interesse culturale per tanti giovani che raggiungono questo posto per ammirare un’esposizione fotografica o, come in questi giorni, i capolavori di Balla.Una capacità di costruire reti e nuove partenership e soprattutto di coinvolgere nuovi pubblici e di creare opportunità di socializzazione. La “Festa a Palazzo” è durata per tutto il giorno e all’ingresso si sono fermate lunghe file di curiosi e appassionati d’arte che hanno approfittato dell’imperdibile occasione per ammirare l’immobile che in poco tempo ha cambiato significativamente l’aspetto di via Merulana. Mentre all’interno risuonavano le note di un’orchestra jazz, nello splendido giardino esterno andavano in scena delle performance teatrali che hanno regalato alla serata un tocco di magia e sacralità.