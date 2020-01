© RIPRODUZIONE RISERVATA

Dolce è la vita in via Giulia per celebrare con il progetto teatrale Processo a Fellini il maestro. Sul palco dell'Off/Off, la pièce firmata da Mariano Lamberti e Riccardo Pechini vede in scena fino a domenica Caterina Gramaglia nel ruolo di Giulietta Masina, affiancata da Giulio Forges Davanzati nei panni dei diversi volti maschili che ruotano intorno al vissuto dell'attrice. Nel foyer del teatro il direttore artistico Silvano Spada accoglie celebrities e ospiti accorsi per il debutto. Non sono mancate interpreti e muse che hanno avuto il privilegio di recitare con il Premio Oscar. Ecco Valeria Ciangottini, che sul grande schermo a soli 14 anni è Paola ne La Dolce Vita. Non tarda Antonella Ponziani, che con il maestro del Cinema ha girato Intervista, seguita da Milena Vukotic, accompagnata dal marito Alfredo Baldi, che invece ha calcato il set di Giulietta degli spiriti ed emozionata mostra al termine dello spettacolo il suo gradimento. Quello diretto da Lamberti però, mentre tanti sono i tributi in occasione del centenario di Fellini, è un omaggio controcorrente in cui è l'amata Giulietta a dire la sua, giudicando, in un tribunale intimo e personale, il marito e l'uomo non sempre fedele.Un confronto ideale che riceve gli applausi degli spettatori in sala. In prima fila Daniela Virgilio, Lidia Vitale e la figlia Blu Yoshimi, Elena Croce, Francesco Stella, Fabio Vasco. Flash impazziti per la bella Daniela Virgilio, Valentina Ghetti insieme a Francesco Di Giorgio, Mauro Racanati e Claudia Portale. Eco-pelliccia sui toni del rosso per la bionda Stefania Orlando, poi Marit Nissen, Orsetta e Ninni De Rossi, impegnati a salutare affettuosamente all'ingresso Iaia Forte che indossa un simpatico colbacco, e Rosanna Cancellieri. In platea anche giovani autori e cultori dell'opera felliniana tra i quali Salvo Gemellaro con Annamaria Pasquadibisceglie, Stefano Colucci, Raffaella Morelli e Francesco Suriano.