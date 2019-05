Notte di premi: tutto il nuovo del cinema alla fabbrica del talento

Giochi di lighting design a bordo piscina colorano il Foro Italico per il party del Cinema giovane italiano che, dal tramonto all’alba, riunisce i talenti emergenti del grande schermo in un evento che mescola alle note lounge la magia del teatro e della fotografia. Fabrique du Cinéma, l’officina delle promesse della celluloide per il consueto appuntamento di presentazione dei suoi Awards, invita registi, attori e sceneggiatori a far festa pensando al domani della cinematografia. Massimiliano Vado alla consolle prende il posto del dj per dirigere “La Gabbia”, performance teatrale con Federico Tolardo e Massimiliano Frateschi all’interno di un cubo illuminato da luci fluo. La cantautrice Demetra Bellina, armata di chitarra, apre la serata dai ritmi folk-rock. L’attrice Blu Yoshimi, con la collega Valeria Bono e scortata da Riccardo Ciccarese, sul dance floor confida «il nostro Cinema si sta ritrovando e rinnovando, i giovani sono pieni di idee. Mi piacerebbe interpretare un ruolo alla Nikita o recitare in un musical come La La Land».



Se dal set di “Siamo solo piatti spaiati” arriva Alessandro Sardelli, che si concede ai flash insieme ad Aldo Marinucci, da “Gomorra” sfugge alle foto di rito Roberto Olivieri. Giordana Faggiano, sexy con un minidress total black ricco di paillettes che lascia scoperta la schiena, sorride all’obiettivo della macchina fotografica, mentre si divertono gli attori Miguel Gobbo Diaz, Beatrice Fedi ed Eugenio Franceschini, seguiti dal regista Francesco Maria Dominedó, Brando Pacitto, Sara Mondello e Diletta Fagni, Valentina Lamorgese con Shaen Barletta eAmedeo Andreozzi. Baci sulla guancia rubati sotto la luna per Graziano Scarabicchi in dolce compagnia di Laura Nicotera, camminano mano nella mano tra la gente Alessio Vassallo e la sua Francesca Serra, Valentino Campitelli abbraccia la compagna Erminia Marranghello prima di andare via. Ci sono il pluripremiato costumista Massimo Cantini Parrini, Luca Filippi, Marina Crialesi e Luca Paniconi che chiacchierano tra drink e balli sfrenati. La playlist di Diego De Gregorio e Giorgio Morabito coinvolge tutti fino a tardi. Qualcuno chiede informazioni sull’offerta formativa dedicata alle professioni cinematografiche per l’iniziativa “Torno Subito 2019” della Regione Lazio e ne approfitta per ammirare gli scatti d’autore di Carola Blondelli, sul fascino concettuale dell’imperfezione.

Ultimo aggiornamento: 12:57

© RIPRODUZIONE RISERVATA