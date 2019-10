Every Child Is My Child, parata di star per sostenere le onlus che aiutano i bambini

È la voce grintosa e carezzevole di Giorgia a rendere ancora più emozionante la charity dinner che ieri sera, nella location di viale Angelico, ha visto sfilare tantissimi ospiti coinvolti in una mission a sostegno delle onlus Still I rise di Nicolò Govoni e Insieme si può fare di Lorenzo Locati. Ancora una volta il cinema abbraccia la solidarietà con un evento, in collaborazione con la Festa del Cinema, organizzato da Désirée Colapietro Petrini, insieme ad Anna Foglietta, in look total black, con la sua Every Child Is My Child, che ha riunito amici e colleghi, tra i quali Carlo Verdone e Luca Argentero, seguiti da Claudio Amendola che si intrattiene a parlare con Violante Placido, in nero e argento. Affascinante Vittoria Puccini, in lungo tempestato di strass. Pronti al brindisi Cristiano Caccamo, Marco Bonini, Tiberio Timperi. Arrivano anche Elena Sofia Ricci, Rossella Brescia mano nella mano con Luciano Cannito. Sorridenti ed affiatati anche Samuel Peron e Tania Bambaci. Tutti qui per donare una speranza ai bambini, ai quali la guerra ha rubato per sempre l’infanzia. Il progetto, sostenuto da Civita Cultura Holding, prevede la realizzazione di due progetti in Turchia, al confine con la Siria, entrambi accomunati dalla estrema necessità di garantire protezione alle vittime e cercare di ipotizzare per loro un futuro diverso grazie all’ampliamento dell’attività della Plaster School.



