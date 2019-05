Beethoven sul Tevere è la notte dei violini

Note chic bordo Tevere. A Villa Laetitia, regno di Anna Fendi, in elegante bianco e nero, di scena spartiti d’autore. Cornice: l’anteprima della sedicesima edizione del Rome Chamber Music Festival, in agenda a Palazzo Barberini il 16 e 17 giugno, con il direttore artistico del Festival, Robert McDuffie. L’illustre violinista si esibisce in concerto insieme alla pianista Gloria Campaner, in un programma di grande prestigio con musiche di Ludwig van Beethoven, Antonin Dvorak, Fritz Kreisler e Antonio Vivaldi. Attesi più di 150 ospiti tra personalità del mondo delle istituzioni, del cinema e della cultura. Iniziano ad apparire Aurelio de Laurentiis con la moglie Jacqueline e Serena Autieri, in divertente abito longuette a scacchi bianchi e neri, con il marito Enrico Griselli.

Sfilano, lungo gli eleganti saloni, Federica Balestra, in rosso e nero, e Patrizia Ruspoli, che posa con Fabrizio Caracciolo. Ecco Jacopa Stinchelli, direttore generale Fondazione Rome Chamber Music Festival, Ilaria Venturini Fendi, Giulio e Sara Delettrez, Claudio e Anna Strinati, il generale dei Carabinieri Serafino Liberati, Maria Pia Ruspoli e Isabella Vattani. Fa il suo ingresso Andrea De Carlo, direttore del Festival Barocco che si svolge in Tuscia e del quale quest’anno Anna Fendi sarà presidente onoraria e madrina. Applaudono Leontine Snell, Ascania Spadafora, in verde, e Giulio e Carla Maira, in total black. Ci sono Sabrina Colle con ballerine nere, Roberto Granata e la produttrice Alessandra Infascelli. Poi dinner buffet a base di tagliolini cacio e pepe in cialda di parmigiano e rigatoni all’amatriciana. Ecco Milena Ugolini, collezionista di arte moderna. E si brinda fino a tardi nello splendido giardino d’inverno della residenza.

© RIPRODUZIONE RISERVATA