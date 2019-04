A via Giulia l'Europa raccontata in sette spot dagli attori dell'Accademia

© RIPRODUZIONE RISERVATA

L’Europa unita e aperta, da sogno a realtà. Se per le nuove generazioni viaggiare liberamente nel Vecchio Continente è scontato e per certi versi anche banale, per i figli degli anni delle contestazioni è una conquista. E’ stato il motivo principale che ha spinto Cinzia Th Torrini a intraprendere una nuova avventura dietro la macchina da presa. La regista ha diretto sette corti dedicati all’Europa che spiegano in chiave ironica ai giovani quello che l’Unione Europea fa per il nostro Paese.Il progetto è nato da un bando rivolto agli allievi dell’Accademia Nazionale d’Arte Drammatica Silvio d’Amico: che giocano con i film cult. Si passa da ‘La banda degli onesti’ con il grande Totò a ‘L’armata Brancaleone’ di Monicelli, da ‘Animal House’ a ‘Indiana Jones’, ai film con gli Zombie e la saga di 007 fino a ‘Romeo e Giulietta’, con l’obiettivo non solo di promuovere l’immagine dell’Ue ma di sfatare tutti i falsi miti che le ruotano intorno. Sette pillole da un minuto. I cortissimi, oltre a durare 60 secondi, saranno lanciati sui social, spingendo la regista al confronto con un nuovo linguaggio. Ieri sera l’anteprima in via Giulia. Sold out vip al teatro glamour trasteverino, dove si sono ritrovati molti amici attori di Cinzia, che li ha accolti emozionata insieme a Beatrice Covassi, capo della rappresentanza in Italia della Commissione Europea.Non poteva mancare Giorgio Panariello, protagonista di ‘Pezzi unici’, la nuova fiction della Torrini in uscita la prossima stagione, insieme alle due giovani compagne di set Carolina Sala e Anna Manuelli, poi ecco l’attrice Mirella D’Angelo, Lidia Vitale, Ivan Castiglione e Rita Statte. A salutare gli ospiti nel foyer gli attori del cast Elisabetta Pellini, Margherita Tiesi, Lucrezia Massari, Teodoro Giambanco, protagonista in ogni clip, Vittorio Viviani, Marius Bizzau, Marco Cocci, Francesco Russo, Fabrizia Sacchi, Beatrice Schiaffino e Ralph Palka, compagno di Cinzia. Conduttrice della serata Livia Azzariti, che ha introdotto la proiezione e poi presentato l’iniziativa insieme ai protagonisti, davanti a un vivace e giovane parterre che dopo la proiezione si è trasferito nel bistrot del teatro per brindare a questo bel progetto a 12 stelle.