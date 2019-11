“Scene da un matrimonio" al teatro Eliseo. La sala di via Nazionale ha aperto la stagione invernale mettendo in scena uno dei lavori più noti di Ingmar Bergman. Il regista Andrei Konchalovsky - che prima dell'inizio dello spettacolo si è intrattenuto nel foyer con l'affascinante attrice russa, sua connazionale, Julia Vysotskaja - a differenza dell’opera originale, ha scelto di ambientarlo in una Roma anni sessanta, dove la coppia, rinominata Milenka e Giovanni, affronta la propria crisi coniugale che finisce con l’esplodere con violenza in seguito alla decisione di lui di abbandonare la moglie per una studentessa.



Ciò nonostante Giovanni si rivela come una persona estremamente fragile, vittima delle proprie pulsioni e di un perbenismo fino a quel momento autoimposto. Un allestimento che ha emozionato e appassionato il pubblico e in particolare i tanti personaggi del mondo dello spettacolo che si sono fatti coinvolgere dalla fragilità dei sentimenti messi in scena. Fra le prime ad arrivare la conduttrice televisiva Livia Azzariti che visto l'anticipo ne ha approfittato per prendere un aperitivo nel bistrot del teatro. Scelta fatta anche dalla collega Rosanna Cancellieri, da Marisa Stirpe e dagli attori Claudio Bigagli e Francesco Scianna. Non è passato inosservato anche Andrea Cardella, figlio di Ripa di Meana, che indossava una sgargiante giacca rossa. Più defilati Maria Rosaria omaggio, il giovane attore Jacopo Olmo Antinori, arrivato in compagnia di un'amica, e Luca Vecchi dei The Pills che in abbigliamento sportivo si è prestato sorridente al flash dei fotografi. In leggero ritardo, invece, hanno fatto il loro ingresso in sala la simpatica Antonella Elia, l'attore e regista Gianluca Merolli . reduce dal successo al piccolo Eliseo con il suo "Stranieri" - e la coppia formata da Mariano Rigillo e Anna Teresa Rossini. Poco prima dell'apertura del sipario ecco accomodarsi anche il regista Giulio Base. L'inizio dello spettacolo è stato anticipato dal saluto di Luca Brbareschi, direttore del teatro di via Nazionale, che dopo il rituale saluto di inizio stagione, non ha perso l'occasione per polemizzare con Roma Capitale denunciando una totale mancanza di rapporti con la Giunta comunale.

© RIPRODUZIONE RISERVATA