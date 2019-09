Elieonora Daniele e Kasia Smutniak: quando il sì vale doppio

Menù mediterraneo per dei celebri e bellissimi neo sposi: la conduttrice di “Storie italiane” Eleonora Daniele e l’imprenditore di origini nobili Claudio Tassoni, che a villa Piccolomini festeggiano il matrimonio appena celebrato, dopo 16 anni di amore. Aperitivo mare e monti, tortelli di ricotta al pomodoro, trofie al pesto e trionfo di pesce. Tra la frescura dello splendido giardino sfilano Maria Grazia Cucinotta, elegantissima in giacca blu scuro e gonna longuette insieme all’inseparabile marito Giulio Violati. Simona Ventura in blu elettrico con il compagno, il giornalista Giovanni Terzi, anche loro in odore di nozze. Emanuela Folliero, in outfit blu, immortalata con l’amica del cuore della sposa, Samantha de Grenet, in rosso e poi in elegante verde: poco prima di partecipare all’happening la showgirl non resiste e si fa un video su Instagram.



E ancora Rita Dalla Chiesa e Riccardo Fogli con la moglie Karin e la figlia Michelle. Maurizio Mattioli si fa un selfie con Beppe Convertini, conduttore di Linea Verde tornato appositamente dalla Sicilia per l’evento, e il giornalista Salvo Sottile. Si brinda con Al Bano, in jeans e scarpe sportive, che nel corso della cerimonia presso la Basilica di San Giovanni Battista dei Fiorentini intona una commovente Ave Maria. Prendono posto Enrica Bonaccorti e Vittorio Cecchi Gori. Elena Santarelli, in corto floreale, è con il marito Bernardo Corradi. Tanti altri amici vip, presenti alla romantica festa, a testimoniare l’interesse per l’unione di una delle conduttrici più amate della Rai con l’imprenditore del settore farmaceutico.

La sposa, super emozionata, indossa uno splendido vestito griffato con bustino e gonna svasata. E dopo il banchetto, si balla fino a tardi. Niente viaggio di nozze per la coppia d’oro, che ha deciso di attendere la fine del programma “Storie Italiane”. E tra i matrimoni eccellenti del periodo, quello della bella attrice Kasia Smutniak che ha detto finalmente sì al produttore cinematografico Domenico Procacci con cui condivide un figlio, Leone, e otto anni di relazione. Romantico abito bianco lungo, ricamato e scollato, con coroncina nei capelli lei, abito scuro lui: hanno convolato mano nella mano, e con un grande sorriso, bordo piscina. E il sogno continua.

