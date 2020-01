Eleonora e Zachary l’emozione in ballo

Emozioni sulle punte. Eleonora Abbagnato balla sul palcoscenico del Teatro dell’Opera, ed è subito evento glam. E lo fa con “Serata Jerome Robbins”, dedicata al geniale coreografo americano. Un programma speciale composto da tre balletti : “The concert”, “In the night“ e “Glass pieces“. Tra i primi ad arrivare il marito, l’atletico e fascinosissimo Federico Balzaretti, in impeccabile smoking e codino, ansioso di applaudire la sua dolce metà. Nel foyer non passa inosservato Benjamin Pech, assistente della direttrice del ballo del Costanzi, che abbraccia Michela Calabresi, in cappotto maculato.

Ci sono Stefano e Daniela Traldi, quest’ultima alla testa della Conflirica italiana. Nel loro palco ospitano l’ambasciatrice indiana Reenat Sandhu. Cappellone marrone a falda larga per lo stilista Alessandro Michele. Nel viavai vip ecco Nicoletta Odescalchi con Marilù Gaetani d’Aragona, Vira Carbone in bianco e Sabrina Florio. «Questo particolare appuntamento - dice il Sovrintendente Carlo Fuortes - secondo titolo della stagione 2019/2020, è un grande omaggio a un innovatore senza precedenti, premio Oscar per West Side Story». Concordano Marisela Federici, in tailleur scuro con veletta e binocolo, assieme a Maria Pia Ruspoli, in tailleur pantalone nero. Rutilante passo di danza, nel foyer, per la consigliera di amministrazione del teatro, Francesca Chialà, con il ballerino di ”Ballando con le stelle” Andrea Evangelista.

Prende posto la presidente Acea Michaela Castelli con la figlia Isabella. Manuel Jimenez conversa con Nicoletta Odescalchi. Sguardi puntati su Marina Cicogna e Lorenzo Ciompi. Ed è la Abbagnato ad entrare in scena per “In the night” assieme all’étoile internazionale Zachary Catazaro. La coppia esegue una danza d’impetuoso contrappunto, qui affidato alla grinta della fuoriclasse siciliana. Lei oscilla tra il furore esplosivo e la supplica disperata, e con il partner anima una disputa e una riconciliazione.

