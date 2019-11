Lady Dzeko entra in campo a Villa Aurelia per la festa della nota event planner Erika Morgera

Rose di varia tonalità rosa, a perdita d’occhio, su sfondo chiaro. Strepitose alzate floreali con eleganti cascate di orchidee e gocce di cristallo illuminate da candide candele. La “Duke Orchestra” di Pietro Aiello, arrivata appositamente da Napoli, suona e fa ballare gli invitati per tutta la notte. Una suggestiva illuminazione disegna il profilo della maestosa costruzione seicentesca. Sembra uno scenario da favola il compleanno della wedding and event planner Erika Morgera che a Villa Aurelia, con vista sul Gianicolo, accoglie, assieme al compagno Riccardo Ruchetta, cento amici. Lei è in lungo di soffice velo, ovviamente rosa, con corpetto luccicante in tinta e trucco da fata. Ricorda molto le raffinate ambientazioni di Frozen.



E all’esclusivo invito rispondono numerosi. Tra i primi ad arrivare l’ammiratissima moglie del centravanti della Roma Edin Dzeko: la bella mora Amra, in tubino di paillettes nere con spacco orlato da piume scure. Poco dopo appaiono l’attrice Beatrice Schiaffino, in corto bianco e nero su spiritose francesine, con l’artista Manuela Iniart, in uscita con una sua mostra a dicembre. Ci sono Alessia Fabiani, in outfit di velluto nero con preziosi bottoni, in scena in queste ore a teatro, con l’amica Maria Pia Lettini. Al cocktail che precede il goloso dinner placè si applaudono la festeggiata e la prima edizione del V.I.P.: Very Important Party. Chiacchierano il ballerino di Ballando con le Stelle Samuel Peron con la compagna, e attrice, Tania Bambaci. Scambio di saluti e poi ci si sposta nella spettacolare Sala Aurelia dove vengono serviti, sui due scenografici tavoli imperiali, i millefoglie di melanzana, il risotto al castelmagno in cialda di parmigiano e lo stracotto al barolo con tortino di polenta e verdure brasate.

