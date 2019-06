La Francia e la musica, tre notti con le stelle

C'è una scena nel film cult L'odio, di Mathieu Kassovitz, in cui un ragazzo, piazzato alla finestra, su un piano alto di un palazzone delle banlieu, inizia a girare i dischi sulle note di Nique la police. Quel ragazzo si chiama Cut Killer e la canzone, da lui prodotta, è cult quanto il film. Partire da quella pellicola, significa già far capire dove è arrivato questo personaggio colonna della musica hip hop francese. Un modello per le generazioni passate e quelle presenti. Precursore del movimento hip-hop in Francia, Anouar Hajoui questo il vero nome dell'artista di origini marocchine è un dj rispettato e seguito all'inizio degli anni Novanta, quando ha iniziato a far respirare l'aria (musicale) di New York nella sua città. Anche attraverso la IZB, un'associazione di promozione dell'hip-hop. Di battle in battle, viene presto considerato erede di Dee Nasty. In quegli anni, cerca di introdurre le mixtapes dal sapore rap che serviranno a lanciare una serie di artisti francesi. Il trend prende piede e così nasce l'etichetta Double H, fondata subito dopo la morte di un collega-rapper: dalla musica all'abbigliamento, con una linea dedicata di streetwear, il passo è brevissimo. Gli album piovono e i successi pure (per citarne alcuni: il disco d'oro di Cut Killer Show 2 e Hip Hop Soul Party 5), ma Cut Killer, che mantiene sempre un legame con la scena americana, ha il pallino di scoprire talenti e di aiutarli: e così produce i lavori di Fabe e Dodou Masta. L'ingresso nel mondo del cinema arriva nel 1995, quando il dj e produttore recita ne L'Odio. Un'esperienza che lo convincerà a lavorare ancora con altri registi, dietro alla telecamera: e allora ecco la collaborazione con Luc Besson in The Dancer, con Miguel Courtois (Un ange) e Fabrice Genstal La Squale. Domani alle 21, Accademia di Francia, Giardini di Villa Medici

