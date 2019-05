Electro music e la notte brilla

Il Foro fa festa fino a tardi, malgrado il freddo. Con affaccio sulla piscina, si brinda alle nuove tecnologie con bollicine, finger food e passerella glam. Tra i primi ad affacciarsi sullo spazio adeguatamente riscaldato da grandi funghi strategici, l’attrice Paola Lavini, che si toglie il cappottino scuro solo per qualche scatto. Beatrice Schiaffino, in giacchino fantasia in pelle, sembra più a proprio agio con le basse temperature della serata.



Ed ecco Margherita Tiesi, in total black e clutch rossa di design: l’attrice è nel cast della nuova fiction “Pezzi unici”, firmata dalla regista Cinzia Th Torrini, al party con il compagno Ralph Palka. Invitati dall’inossidabile gruppo formato da Ursula Seelenbaker, Paola Spinetti e Patrizia Biancamano, fanno il loro ingresso Lavinia Andolina, in chiodo argentato, e la bellissima Francesca Valtorta, in corto tubino nero con stivali in tinta. Cattura gli sguardi della notte. Tanti giovani attori, accolti da Salvatore Internullo, direttore generale Peugeot Italia, prendono posto al cocktail a base di bollicine e finger food: serviti a braccio mini panzanelle, mozzarelline doc con pachino, trancio di tonno e mayonese, fantasia di carote. Ci sono la casual Cristina Pelliccia e la conduttrice Giorgia Surina, in lungo e pizzo.

Tra la folla che man mano pigia la pista, dove troneggiano le selezioni musicali di un giovanissimo dj, ecco l’attore Leonardo Pantoja. Un po’ più tardi si affaccia Nunzia De Stefano, che tra poco debutterà alla regia con la sua opera prima, “Nevia”. «Dovremo aspettare il prossimo anno – dice la neo cineasta – e del resto dopo undici anni di studio e ricerca questo è il risultato che mi aspettavo». Molto tardi si affacciano Valentina Corti con l’amico Carlo Tessier e Maya Talem. E il party si trasforma in festosa discoteca, sulla magia di colori e note. Proprio a due passi dal centrale.

Qualche ora prima, negli spazi del ristorante stellato, un’altra bellissima lascia il segno: la volitiva e bruna cantautrice Bianca Atzei, in elegante tuta color verde su leggera e primaverile giacca in tinta e alti tacchi a tema green. Intrattiene gli ospiti con titoli come “La paura che ho di perderti”, “Ora esisti solo tu”, “Con il nastro rosa”. E in questo viavai di facce note, al villaggio è avvistato anche l’attore Gianguido Baldi, per molto tempo nel cast della soap “Un posto al sole” e ora impegnatissimo nel nuovo Imaie, sui diritti degli artisti.

Ultimo aggiornamento: 11:10

