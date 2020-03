Arte & bollicine l'incontro è divino

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Cocktail che passione. Tra gli eventi che resistono in tempi di chiusure e allarmi, ecco gli invitanti mercoledì DiVino di via di Ripetta e gli happening dell'hotel deluxe di via Vittorio Emanuele Orlando. L'atteso appuntamento mensile all'ora dell'aperitivo, nella storica enoteca a due passi da piazza del Popolo, richiama sempre un folto gruppo di fan e nuovi adepti. Invitati da Benedetta Lignani Marchesani, arrivano aristocratici e creativi, intellettuali e giornalisti. Accolta dai padroni di casa Carla e Paolo Trimani appare, calice in mano, l'attrice Eliana Miglio con un cappottino ricamato total black su tubino dalle nuance rosse, stivali neri al ginocchio molto trendy e sciarpone rubino.Diversi i blasoni capitolini che si avvicendano in questo pomeriggio all'insegna del buon bere. Ci sono Filippo Massimo Lancellotti, in giacca color ruggine, e Alessandra Colonna Marchionne, in giacchino, blusa, sciarpa e tracolla tutti rossi. Fa il suo ingresso Guglielmo Giovanelli Marconi, in giacca scura, in posa per uno scatto assieme all'amico Carlo Maccallini, in total black, e la giovane Caterina Mancinelli Scotti. In tanti si fermano ad ammirare gli antichi specchi del ritrovo, le vetrine ricche di proposte e i pregiati legni. E in questo viavai glam si riconoscono la gallerista Erica Ravenna Fiorentini in conversazione con i collezionisti Michele Alfano, Andrea Ugolini, Roberto Lombardi, Andrea Amoruso Manzari e Laura Licci Rotili. Ecco Pierfrancesco Gagliardi, in giubbotto marrone, e Paola Angoletta, in soprabito etnico. Si notano le fashion designer Alessandra de Vito Piscicelli, in giacca verde su sciarpone a pois e Claire Crowley of Cork con l'artista Michele Lostia. Si affacciano gli avvocati Giovanna Corrias Lucente, Susanne Krebs e Teresa Figurelli.Ancora cin cin a via Emanuele Orlando con ospiti giovani e spiritosi. La bionda Gaia Baliva conversa con gli attori Francesco Casale e Alessandro Demcenko, quest'ultimo immortalato accanto ad eleganti specchi. Ma anche la designer Maria Cristina Gasche, Ginevra Odescalchi, fotografata sotto una grande scultura, l'imprenditore Marco Rabacchi e il regista Claudio Grazioli. Si unisce al gruppo la fotografa Camilla Alibrandi, in black, con la modella Olga Shuldyk. Brindisi fino a tardi. E anche questo è un modo per esorcizzare il brutto periodo.