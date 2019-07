Divertimento d’autore con l’ironia del Festival

Ridere, il rimedio naturale per lo spirito e per la salute. E allora cosa c’è di meglio di una rassegna comica? Le Terrazze Teatro Festival ha, ancora una volta, fatto il pieno di buonumore con I Centouno ed Enzo Salvi. E proprio il comico romano, sul palco del Palazzo dei Congressi in compagnia di Valentina Paoletti, ha sottolineato quanto sia importante riunirsi con gli amici o con il proprio partner e condividere insieme momenti spensierati. Un gustoso aperitivo sullo sfondo del suggestivo tramonto delle Terrazze che ha lasciato il posto ad una notte stellata con uno show ricco di cavalli di battaglia e divertenti siparietti dedicati agli adorati animali di Salvi. Questi gli ingredienti che hanno conquistato numerosi ospiti, accolti dal direttore artistico Achille Mellini, come le bellissime Emy Bergamo e Carlotta Rondana, la super coppia Igor Barbazza e Linda Collini. © RIPRODUZIONE RISERVATA