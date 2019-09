Debora Caprioglio, aperitivo in centro con mamma

Dalla laguna a Roma. Dopo aver ricoperto per la prima volta il “ruolo” di giurato al festival del cinema di Venezia, il poliedrico artista serbo Emir Kusturica ha fatto tappa a Roma dove fra un appuntamento e l’altro di lavoro ne ha approfittato per gustare un gelato in piazza del Popolo. Il regista e compositore, da sempre innamorato della Città Eterna, ha fatto una passeggiata per il le vie del Centro Storico rimanendo ancora una volta ammaliato dalla bellezza dei monumenti e dai colori che solo i tramonti romani sanno regalare. Scenari unici che incantano anche Debora Caprioglio, che in compagnia dell’adorata mamma, ne ha approfittato per prendere un aperitivo in zona piazza Navona. Quando si accorge di essere entrata nel mirino dell’obiettivo del King Barillari, l’attrice sorride compiaciuta stringendo a se la madre.



Un tenero quadretto familiare che è stato salutato anche dallo sguardo compiaciuto dei passanti. Più aristocratico, ma sempre contagioso, anche il sorriso dei nobili Gelasio Gaetani d’Aragona Lovatelli e la duchessa Oliva che vengono immortalati dalla macchina fotografica a passeggio nel centro della città. Anche per loro il fascino della Capitale non ha eguali soprattutto di sera quando si ha la possibilità di sedersi a un tavolo all’aperto e scambiare quattro chiacchiere in compagnia godendosi le prime brezze che avvertono che l’estate è proprio agli sgoccioli.

