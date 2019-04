Compleanno speciale per Elena Sofia Ricci: il David è in carne e ossa

Prima il David, poi il compleanno con sorpresa per Elena Sofia Ricci. L’affascinante attrice, che ha soffiato le cinquantasette candeline, ha festeggiato nella sua casa romana insieme a tanti amici e colleghi. Il regalo più bello lo ha ricevuto però dalle figlie che per ricordarle il trionfo ai recenti David di Donatello - dove ha ricevuto il premio di miglior attrice per il ruolo di Veronica Lario nel film “Loro” - le hanno fatto trovare un David in carne e ossa. A travestirsi ci ha pensato il giovane imprenditore, ma divenuto oramai anche un personaggio del gossip, Daniele Pompili.



La festeggiata, in elegante vestito lungo nero, è rimasta molto divertita dello scherzo ed è stata al gioco del finto aitante David presentatosi in mutande e parrucca color oro luccicante. La festa è poi proseguita sulle note di un’orchestra dal vivo. Particolarmente emozionante il ballo che Elena Sofia Ricci ha improvvisato con Valeria Fabrizi. Un siparietto accolto dall’applauso dei presenti e che si sciolto in un tenero abbraccio fra le due attrice fra le più apprezzate dal pubblico italiano. La serata, come da tradizione, si è conclusa con il soffio delle candeline e con un brindisi che la festeggiata ha voluto dedicare alla propria famiglia e ai tanti amici che hanno alzato al cielo i calici.

© RIPRODUZIONE RISERVATA