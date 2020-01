Il pubblico danza in sala a teatro tutti in pista

© RIPRODUZIONE RISERVATA

La danza accende l’entusiasmo e sotto il palco il pubblico si scatena. Ecco cosè accaduto al teatro di via Merulana al debutto di “”, uno deitra i più apprezzati di Broadway e vincitore di numerosi premi, che approda nella Capitale con la regia di Claudio Insegno, musica e testi firmati da Cindy Lauper e libretto Harvey Fierstein. Sul palco la celebrazione dell’amicizia, un messaggio positivo che aiuta a vedere il mondo in modo diverso. Un tema che appassiona anche i numerosi ospiti presenti alla prima, tra i quali Christian De Sica, Beppe Convertini, Giampiero Ingrassia, Stefano Pantano, Fabrizio Angelini, Niccolò Petitto, Emanuela Rei, Vincenzo Bocciarelli. Resistere alle tentazioni non è da tutti e quando alcuni ballerini scendono in mezzo al pubblico ecco che Barbara Foria, in mini nero, Alda D’Eusanio, Andrea De La Roche, Cristina Pensiero, il trio Ladyvette, si lasciano trasportare dall’ondata di allegria. E nel gran finale tre bis accompagnano la lunga notte dell’arte.