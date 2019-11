Notte gourmet per palati da star: folla di vip nella location deluxe romana per golosità all'avanguardia

Cocktail, dj set internazionale, sfizi, luci fluo. Tutto in una notte o, meglio, nella serata che ieri ha dato il via, con l’happening Lipstick Night, ad una serie di appuntamenti all’insegna della cuisine di ultima generazione. Cornice dello scintillante evento, che sarà replicato ogni giovedì e che una volta al mese si tingerà di rosa per ospitare le protagoniste della scena musicale femminile worldwide, è l’hotel deluxe di via Vittorio Orlando. Il direttore, Giuseppe De Martino, affiancato da Flaminia Orsini e Marco Rabacchi, danno il benvenuto ai 300 invitati che dal tramonto fino a notte fonda animano le sale della hall e il garden animato dalle ali di farfalla illuminate di verde.



Tra gli invitati più attesi l’attrice colombiana Nathalie Rapti Gomez, Lucrezia Lante della Rovere, Sofia Odescalchi, Anna Marzotto, Margherita Puri Negri con il marito Matteo Marenghi, Anna Coliva, Alexandra Massimo, Benedetta Brachetti Peretti. Ecco arrivare Giacinta Ruspoli, Urbano Barberini, Greta Mauro, Nicola Porro, Delfina Delettrez Fendi, Muzio e Betta Sforza Cesarini e Leopoldo Balestra di Mottola. Grande meraviglia per il rituale del “sabering”. Deejay special guest della serata? Cristina Lazic, protagonista delle feste più cool fra Londra, Milano e Ibiza, che mixa sound svariati spaziando dalla deep house all’upbeat, fino ai groovy tech house tunes.

In consolle, per la fase di “warm up” anche la dj romana Erica Menei, sulla cui musica hanno influito gli studi di danza all’accademia del Teatro dell’Opera di Roma, per una sofisticata ricerca nella selezione dei suoni. Inutile cercare di scoprire la ricetta di uno dei cocktail clou della serata, l’Atlas Martini (a base di vodka con infuso di frutta di stagione), poiché il mixologist Fabrizio Balbi la tiene rigorosamente segreta. La voce soul di Maria Angeli, artista di fama internazionale che con la sua ugola anima i club più esclusivi d’Europa, fa da sottofondo canoro alla “drinking experience”, che si accompagna alle creazioni culinarie dello chef Francesco Donatelli. Fra i più giovani la serata è social in tempo reale, in una girandola di selfie, video e storie Instagram all’insegna degli hashtag #TheLumenSociety e #LipstickNight.

