Creatività e gusto, è tempo prezioso

L'atmosfera incantata del Ninfeo del museo etrusco di Villa Giulia per parlare di tempi e tempo. Dinner esclusivo per 200 illustri invitati firmato Heinz Beck. Teche illuminate sotto le stelle con preziosi orologi. Si presenta la collezione di pezzi unici dedicati ai 225 anni della Hausmann & Co. e alla nuova boutique di Patek Philippe in via Condotti. Quattro modelli di cui due smalti dedicati alla città di Roma, che rappresentano uno l'Angelo di Castel Sant'Angelo e il secondo l'infiorata di piazza di Spagna. E gli altri due sono 25 pezzi unici e 100 pezzi unici della collezione Calatrava. Non si contano le facce note. Carlo Verdone, in completo scuro, raggiunge l'entrata ed è subito glamour.All'evento super blindato intervengono il neo commissario agli Affari Economici e Finanziari dell'Unione Europea Paolo Gentiloni, con la consorte Emanuela Mauro, in bianco. Ci sono Gianni e Maddalena Letta, in giacca damascata color oro, e Leonardo, Aura e Allegra Caltagirone. E poco dopo ecco Edoardo Francesco Caltagirone. Sguardi di ammirazione per il portiere Federico Marchetti in compagnia della bionda attrice Lorena Cacciatore, in corto nero. Un po' più tardi arrivano Michela Quattrociocche in tubino nero con Alberto Aquilani. Sotto gli archi si riconosce Simonetta Hausmann, in outfit chiaro. Si prende posto ai candidi tovagliati sotto l'antico porticato. Viene servito un goloso menu firmato dal celebre chef stellato a base di gamberi rossi marinati con farro e gel di alghe, gnocchetti di zita cacio e pepe su spuma di erbe con patate affumicate e crumble croccante. Francesco Hausmann e Benedetto Mauro, amministratori Hausmann & Co salutano Matteo Del Fante, ad di Poste Italiane. Partono le performance con ballerini, sul palco dell'anfiteatro.Al centro del giardino quattro danzatori raccontano a passi e maestria la collezione. Una ballerina rappresenta l'infiorata di piazza di Spagna, un danzatore l'angelo di Castel Sant Angelo, un'altra interpreta i 25 pezzi unici della collezione Patek Philippe Le ore del mondo ed il quarto la forza del discobolo, ovvero i 100 pezzi unici Calatrava. Risuonano nell'aria le note dell'orchestra degli studenti del Conservatorio di Santa Cecilia di Roma diretta dal maestro Michelangelo Galeati. Musiche di Vivaldi, Bach e Debussy. In scaletta una performance a sei con dei grandi ventagli raffiguranti dei quadranti di orologi sul tango di Gardel. Ed è fascinazione.