Il contest musicale è online, con Diodato, Noemi e Roy Paci

Nasce “Play! Storie che cantano”, un contest musicale online per raccontare le esperienze di pazienti con tumore al seno. Sono aperte le iscrizioni, sia per artisti emergenti che per artisti affermati. La giuria, che annovera tra gli altri Diodato, Noemi e Roy Paci, selezionerà cinque brani finalisti che verranno presentati a ottobre nell’evento live: un concerto gratuito in cui sarà anche proclamato il vincitore. Il tutto nell’ambito di “Voltati. Guarda. Ascolta.” una campagna nazionale di sensibilizzazione, promossa da Pfizer con il patrocinio di Fondazione AIOM, Europa Donna Italia e Susan G. Komen Italia.



L’obiettivo è dare voce alle donne che combattono contro i tumori al seno e parlare delle loro emozioni e speranze. «Ho incontrato donne fantastiche, con delle storie di forza e di coraggio, storie che saranno lo spunto per questo fantastico contest» ha commentato Noemi. Anche Roy Paci e Diodato sono da tempo sensibili a questa tematica: la loro canzone “Adesso”, presentata a Sanremo 2018, fa da colonna al corto “La notte prima” (con tra gli altri Antonia Liskova, Imma Piro ed Emanuela Grimalda), presentato alla 75a Mostra del Cinema di Venezia e ispirato alla storia di una delle pazienti coinvolte nella campagna “Voltati. Guarda. Ascolta”.

