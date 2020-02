Al Salone d'Onore del Coni la quarta edizione del premio dedicato a Giuliano Gemma

Parata di stelle ieri sera al Salone d’Onore del Coni, al Foro Italico, per la quarta edizione del Premio Giuliano Gemma, organizzato dalla Federazione Pugilistica Italiana - grazie al presidente Vittorio Lai - con la collaborazione artistica di Tiziana Rocca, il supporto di Artmediasport, Vladimiro Riga e Francesca Piggianelli. La kermesse, punto di riferimento per il mondo dell’arte e quello dello sport, è nata per ricordare l’attore amico della boxe, scomparso sette anni fa, omaggiando i personaggi che nel 2019 si sono distinti nel cinema, teatro, musica, ma anche i protagonisti dello sport, con un occhio di riguardo al pugilato, grande amore di Giuliano Gemma.

Ed è proprio la famiglia Gemma a salutare gli ospiti, insieme al presidente del Coni Giovanni Malagò, prima di procedere con le attese premiazioni. Emozionante il ricordo delle figlie Vera e Giuliana, poi le parole dell’amico fraterno Nino Benvenuti. La serata, condotta dal giornalista Andrea Fusco, è una staffetta di talenti. Per la categoria cinema e tv premiati Alessandro Borghi, Giorgio Pasotti, Eleonora Giorgi, Ricky Tognazzi, Giulio Base e il giovane attore Andrea Carpenzano, protagonista insieme a Stefano Accorsi del film “Il campione”. Premio Speciale “The Best Boxing Friend” ad Asia Argento - migliore amica di Vera Gemma, con cui ha partecipato all’ultima edizione di “Pechino Express” - mentre il Premio Speciale per la carriera è di Sandra Milo. Per la categoria Boxe tre big sul podio: la vicecampionessa mondiale Elite Angela Carini, il vicecampione dei Giochi Olimpici Europei Elite Salvatore Cavallaro e il campione Pro Continentale d’America WBC Simone Federici. All’ex tennista Mara Santangelo, invece, il Premio alla Carriera Sportiva. A ritirare l’ambita statuetta, che riproduce l’opera “Il Pugile”, anche la lighting design Francesca Storaro e il Maestro Francesco Malapena per la categoria Arte e Musica, mentre per la categoria Teatro premiato il pugile-attore Gianpiero Pumo. A chiudere il cerchio la campionessa azzurra Irma Testa.

