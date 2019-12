Concerto per l’Abruzzo tra emozioni e ricordi

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Note immortali. Un evento eccezionale e gratuito per commemorare il decimo anniversario del terremoto de L’Aquila. Il capolavoro della musica sacra universale, la Fantasia Corale di Ludwig van Beethoven e la Messa da Requiem di Wolfgang Amadeus Mozart, risuonano come inno di rinascita di una città ferita nella superba cornice della Basilica di Santa Maria in Aracoeli.Sul podio il maestro Jacopo Sipari di Pescasseroli, direttore musicale del Festival Internazionale di Mezza Estate, con l’Orchestra Sinfonica Abruzzese e l’International Opera Choir preparato dal maestro Giovanni Mirabile. Con loro i solisti di fama internazionale Donata d’Annunzio Lombardi, Giada Santoro, in lungo nero, Anna Maria Chiuri, Luciano Ganci, Alberto Petricca e Alberto Gazale.«L’accostamento di due capolavori indiscussi come questi - spiega Sipari - sono il frutto di una profonda riflessione». Nutrito il parterre. Introdotto dalla conduttrice Camilla Nata, in lungo fucsia e tacchi dorati, ecco il grande pianista Michele Campanella. Sfilano tanti ambasciatori: da Pasquale Salzano, rappresentante italiano in Qatar, a quello della Federazione Russa presso la Santa Sede Alexander Avdeev. E poi ancora gli ambasciatori di Lettonia Solvita Aboltina, di Polonia presso la Santa Sede Janusz Kotanski, di Ucraina Dimitri Volovnykiv. E ancora l’ambasciatore italiano presso la Santa Sede Pietro Sebastiani.Si riconosce Federico Cinquepalmi, direttore generale Miur e la conduttrice Elena Parmegiani, in grigio. Ci sono l’imprenditore Paolo Fazioli e l’attrice Jinny Steffan, in riflessi dorati. Il parterre di nobili, intellettuali e melomani comprende Daniela Traldi, alla testa della Conflirica, con il marito Stefano e poi Enzo Merli. L’ambasciatore Daniele Mancini saluta gli aristocratici Daria Borghese e Guglielmo Giovanelli Marconi. Posti prenotati per Giovanni e Anna Alliata di Villafranca e Roberto Bilotti Ruggi d’Aragona. Applaudono Oscar Fiumara, Avvocato Generale dello Stato, con la consorte Giuliana, e la cantante Cinzia Tedesco.