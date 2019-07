Concerto hard rock a sorpresa: Valentina Parisse incanta via Veneto

Il locale più “Hard rock” di via Veneto si è trasformato ieri sera in arena a cielo aperto per applaudire il concerto di Valentina Parisse. Una serata all’insegna della grinta e della determinazione, caratteristiche che la cantautrice e compositrice romana, ma cresciuta musicalmente in Canada, ha messo anche all’interno di “Dannata Lotta”, il nuovo brano dai suoni pop rock che è diventato, in poco tempo, un potente inno alla resilienza. Fra un cocktail, un bicchiere di vino, una birra o un prosecco della “Late night Happy Hour” tanti appassionati hanno applaudito la Parisse che ha ringraziato il pubblico e gli ha dedicato brani tratti da “Vagabond”, il suo primo disco che l’ha fatta conoscere nel mondo della musica italiana.



Fra questi, anche “Tutto cambia” la canzone che lo scorso febbraio il regista Volfango De Biasi ha scelto come colonna sonora del suo film “L’agenzia dei bugiardi” con protagonisti, tra gli altri, Giampaolo Morelli, Massimo Ghini, Alessandra Mastronardi, Paolo Ruffini e Antonello Fassari. La cantautrice prima di esibirsi ha voluto scattare una foto accanto al ritratto di Pino Daniele appeso nel locale. «È stato il mio idolo fin da bambina e ho avuto anche la fortuna di incontrarlo». Emozioni forti come quelle regalate ieri sera al suo pubblico.

