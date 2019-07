Colori, brindisi e fantasia la festa approda sul mare

C’è chi sfoggia look dai colori, azzurro, turchese e corallo, che rievocano lontane spiagge tropicali, e chi come Adriana Russo, arriva con tanto di ciambella e maschera, per fare un tuffo in una spiaggia immaginaria. “Voglia di mare e dei suoi colori”, il tema del tradizionale party d’estate della psicoterapeuta Irene Bozzi che ha salutato, in lungo scintillante stile sirena, uno stuolo di amici nella sua casa romana. Il giardino è un“molo”. Ecco Laura Lattuada, Eleonora Vallone, Elena Aceto di Capriglia in blu e oro, Alex Partexano, Marika Carniti Bollea, il regista Fabrizio Apolloni, il direttore d’orchestra Jacopo Sipari di Pescasseroli. Bollicine anche per Giovanna Deodato, Silvana Augero, Antonella Fattori, la scrittrice statunitense Gwendolyn Simpson: tutti in pista sulle note revival live di Reo Confesso. © RIPRODUZIONE RISERVATA