Per Immobile un brindisi da Oscar

Una festa in onore del Grande Ciro. Ieri sera palazzo Brancaccio si è colorato di biancoceleste per l'attaccante della Lazio, Ciro Immobile che ha celebrato i suoi primi 30 anni con un mega party esclusivo al quale hanno preso parte familiari, amici e soprattutto i compagni di squadra. E tutti hanno rispettato alla lettera la volontà del calciatore e di sua moglie Jessica che hanno voluto organizzare un evento in stile anni venti in omaggio al capolavoro di Fitzgerald Il Grande Gatsby. Immobile per una sera ha smesso maglietta, calzoncini e scarpini per indossare uno smoking degno del miglior Leonardo Di Caprio. Anche l'incantevole consorte Jessica si è calata in maniera impeccabile nella parte della sofisticata Daisy inspirandosi fedelmente al personaggio del film. Lo scenario unico ha incantato gli invitati che si sono ritrovati come per incanto avvolti dalla magiche atmosfere di New York e Long Island del primo Novecento.Fra i primi a varcare il cancello del palazzo i protagonisti della festa: Immobile e la moglie arrivano a bordo di una mini rossa e nera. Ad accogliergli, oltre al flash dei fotografi, anche alcuni tifosi che gridano Tanti auguri Ciro. Dopo di lui gli ospiti. Le signore tutte vestite a tema: paillette, pellicce e piuma in testa, gli uomini in smoking. Sopraggiungono i componenti dello staff della Lazio e i compagni di squadra. Fra i più piacevolmente colpiti dell'ambientazione l'allenatore Simone Inzaghi che saluta il suo bomber con un tenero e lungo abbraccio. Entrano Acerbi, in macchina con Parolo, poi è il turno di Caceido, Cataldi, Jony, Milinkovic Savic, Correa, Luis Alberto. Arriva anche il presidente Claudio Lotito. Il dj apre le danze. Gli ospiti si scatenano in pista. Per un momento le fatiche del campo sembrano lontani anni luce. Fra gli ospiti in lista anche Belen e Tommaso Paradiso, grande tifoso biancoceleste. Scocca la mezzanotte, arriva la torta e via con i brindisi.