Solidarietà al Circolo Canottieri Aniene: un cocktail per aiutare i bambini

Il Circolo Canottieri Aniene si conferma campione anche di solidarietà. Circa trecento soci, ieri sera, hanno “sposato” la causa dell’onlus “Happy Family Grajaù” che per il quinto anno consecutivo ha organizzato una charity night con un unico encomiabile scopo: raccogliere fondi da destinare alla salute dei bambini. Brasile, Congo e Albania i Paesi dove sono stati avviati i progetti. Ma anche l’Italia e in particolare la Capitale hanno visto nascere lodevoli iniziative grazie a un rapporto consolidato con il Policlinico Umberto I.



Un rapporto di collaborazione con il nosocomio romano che dieci anni fa ha contribuito alla realizzazione di una ludoteca nella sala di attesa del reparto di Odontoiatria Pediatrica dell’azienda ospedaliera. Molto soddisfatto e particolarmente emozionato il presidente di Happy Family Grajaù, Gianfranco Nirdaci (nella foto). «Il merito - ci ha tenuto a sottolineare - va però condiviso con i tanti amici che come me credono fortemente nel progetto. Ci tengo quindi a ringraziare Andrea e Simone De Petris, Stefano Fazi che ha organizzato il party, Peppe Capelli, Giorgio Sgobbi e Filippo Fioretti». Una squadra alla quale anche il presidente del Coni Giovanni Malagò non ha voluto far mancare il suo plauso e sostegno.



