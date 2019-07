Ricette d'amore di Cinzia Berni, una storia tutta al femminile

Complice l’amicizia e la voglia di stare insieme in una notte d’estate in molti si sono riuniti alla presentazione del libro dell’attrice Cinzia Berni “Ricette d’amore”. Nella suggestiva location a bordo piscina di un centro sportivo a Roma nord, in via della Mendola, amici e familiari sono arrivati a presenziare con grande entusiasmo e per la felicità della scrittrice. Tra i primi a fare il loro ingresso Maurizio Micheli, Benedicta Boccoli, Roberta Garzia, con il suo inseparabile cagnolino Lupin, Francesca Bellucci, che hanno dato vita alle pagine del testo leggendo alcuni tratti della storia ispirata ad una commedia di successo, dall’omonimo titolo siglata dalla stessa Berni, andata in scena al teatro Manzoni. Una storia tutta al femminile “perché le donne quando si uniscono - ha dichiarato l’artista – sono capaci di grandi imprese. In questa mi a opera le protagoniste sono quattro e tutte travolte da un grande amore per lo stesso che una volta scoperto, nel bene e nel male, cambia loro la vita”. Ad applaudire anche le sorelle Laura e Silvia Squizzato e poi, dopo l’elegante cena, un brindisi finale e tutti con il naso all’insù a caccia di stelle per inseguire i desideri più belli: “Il mio l’ho già realizzato - ha concluso la Berni, in abito color carta da zucchero di seta e fiori dorati- essere consapevole di avere intorno tante persone che mi vogliono bene”.

