Schomburg gira al Pigneto, Matilda De Angelis e Callum Turner in scena sul set

Se Venezia ha la sua Mostra Internazionale d’Arte cinematografica, Roma non è da meno con i tanti set che popolano le sue strade anche in questo scorcio d’estate. Basta fare un salto al Pigneto, per esempio, per assistere alle riprese del film “The Big Other“, del regista tedesco Jan Schomburg, approdate qui dopo le sequenze di piazza Farnese. Nella zona preferita dagli artisti e considerata la Green Village capitolina, prosegue la grande storia d’amore tra la novizia Maria (Matilda De Angelis, di bellezza angelica e indimenticabile in “Veloce come il vento” con Stefano Accorsi) e il bellissimo e fascinoso giovane Callum Turner, nella fiction Greg, ovvero il principe azzurro della trama. Si tratta del famoso indossatore e attore inglese, amico di varie celebrities come il Premio Oscar Eddie Redmayne. Tanta curiosità e fan per la dolce De Angelis, in deliziosi pantaloni ampi alla marinara su top nero e scarponcini invernali, mentre entra in uno store e ascolta le indicazioni di regia. Tra la troupe che posiziona carrelli e fili lungo i palazzi e le strade del quartiere, ecco la press agent di cinema Patrizia Brandimarte, con orchidee viola nei capelli, qui nelle vesti di attrice: si diverte a posare con l’amico Damiano Caltagirone, impegnato anche lui in un ruolo. Tra una pausa e l’altra si fanno un selfie con la costumista di Paolo Sorrentino, Daniela Ciancio.