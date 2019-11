Cinema e moda, il talento è "donna": notte di celebrità in rosa per le passerelle fashion

Talenti e donne simbolo: in una location di piazza Carlo Forlanini va in scena il “ Fashion World - Glamour Awards”, dedicato ai giovani operatori della moda. Designer, sarti, fashion blogger, make-up artist, direttori di passerella, che a maggio saranno premiati da una giuria di illustri esperte. Tutte omaggiate ieri sera nel corso di una kermesse in rosa, nel mese dedicato alla battaglia contro la violenza sulle donne. Introdotto dal conduttore televisivo e ambasciatore del made in Italy Anthony Peth, riconoscimento alla carriera alla giornalista Silvana Giacobini, in elegante completo di velluto nero, arrivata con l’amica Lavinia Biagiotti Cigna.



La presidente del Gruppo Biagiotti, in giacca bianca su lunga gonna nera, riceve a sua volta una margherita in cristallo con bottone di swarovski: «E’ sempre più importante dare stimoli ai ragazzi che io amo coinvolgere nella mia azienda». Proseguono gli omaggi, ovvero la preziosa serigrafia realizzata dall’artista umbro Giuliano Galli. Per il giornalismo, Mariella Anziano, in lungo chiaro, per la televisione Monica Setta, conduttrice dell’anno per “Uno mattina in famiglia”, per il cinema Elisabetta Pellini con il suo recente esordio nel mondo della regia. E ancora per l’informazione Hoara Borselli, in pantaloni di pelle nera su blusa in tinta, sempre attenta alle tematiche sociali.

Per il teatro Milena Miconi, al braccio del consorte Mauro Graiani, e per il management Daniela Chessa. Lucia Lodi per l’associazione Raggio di Sole, fondatrice delle stanze make-up all’interno dei reparti oncologici femminili in Campania. All’evento, ideato dalle presidenti del premio Elisabetta Viccica e Daniela Valenzi, intervengono Camilla Nata e Antonietta Di Vizia, l’attore Mario Ermito e la conduttrice Josephine Alessio. Da Parigi Rosy Hermess, presidente Fondazione Moda Italia. Ecco la stilista Francesca Anastasi. Poi goloso dinner. Rose rosse per le signore e brindisi al genio femminile.

© RIPRODUZIONE RISERVATA