La notte è piccola, vip in sala per il film di Lazotti

Ballo, celluloide e vip. Anteprima ricca di ospiti al Nuovo Cinema Aquila per "La notte è piccola per noi" di Gianfrancesco Lazotti, all'appuntamento con il figlio Tommaso, anche lui con un ruolo nella commedia. Un cast davvero molto folto e praticamente presente in massa in sala: a cominciare da Michela Andreozzi, in piumino nero, attratta, nel foyer, da un delizioso cane che riempie di coccole. «Mi ricorda il mio dice l'attrice-regista con un fido si sta sempre benissimo».



Ecco la raggiante Barbara Livi, in divertente cappotto scuro a pois dorati e corto caschetto bruno. E poi ancora Francesca Reggiani in rosso, Teresa Mannino, Valentina Maduli in minidress fiorato e stivali bassi, Andrea Sartoretti. Ci sono Edoardo Cicchinelli e Giosuè Manuri, rispettivamente basso e batteria degli Stag: nel film suonano dal vivo in questa articolata balera romana dove vanno in scena storie tragicomiche di vita e rapporti quotidiani. Tutti accolti dal direttore artistico del cinema, il regista Mimmo Calopresti, felice di ospitare, spiega prima della proiezione, questa interessante opera indipendente. Intanto prendono posto Herbert Ballerina con la sua Lucia Di Franco, Jinny Steffan, in giacca rosa, Walter Veltroni con la figlia Martina e la moglie Flavia Prisco e poi il regista Roberto Faenza. Il film è dedicato ad Ettore Scola, quindi non possono mancare le figlie Silvia e Paola, quest'ultima aiuto regista della pellicola presentata. E ancora si palesano altri due interpreti della storia: Francesco Sisti e Francesca Antonelli, salutata da Calopresti. Assenti, del cast, Cristiana Capotondi e la cantante Thony. Si spengono le luci. Finalmente è tempo di apprezzare questo divertente sabato sera in balera, scandito da balli che prendono vita sulle note delle più famose canzoni italiane, appositamente rivisitate e rinfrescate da una band giovane e talentuosa.



