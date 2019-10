Se il parco diventa un videogioco

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Quando la realtà supera la fantasia tutto può succedere. E così per un giorno il parco divertimenti Cinecittà World si è trasformato in un immenso videogioco da brivido con i personaggi usciti letteralmente fuori dalla consolle, pronti ad interagire con i numerosi ospiti intervenuti, tra i quali Giampaolo Morelli con la moglie Gloria Bellicchi e i figlioletti, emozionati all'idea di girare per il parco con il loro costume a tema. La magia di Halloween comincia ad avere i suoi effetti. A prendere vita non solo zombie, vampiri, fantasmi, ma soprattutto i protagonisti della saga da cento milioni di copie: Assassin's Creed, che hanno preso parte al party, ideato dall'amministratore delegato Stefano Cigarini, con lo scopo di presentare il ricco programma di eventi ed attrazioni che anticipano la lunga notte delle streghe. Ad indossare il visore di realtà virtuale ed impugnare l'arco si sono si sono divertiti anche Metis Di Meo, arrivata con i fratellini, che ha sfidato la bella Sofia Bruscoli. A sguainare la spada perfino Karin Proia con il marito Raffaele Buranelli, Daniela Martani, con la sua inseparabile cagnolina Ariel incuriosita dalle zucche sparse ovunque. Pronti a sfidarsi gli amici Jgor Barbazza, mano nella mano con Linda Collini, e Christian Stelluti che hanno poi lasciato il testimone ad Alex Partexano e Pietro Romano.