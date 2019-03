Cinecibo Awards, assaggi di cinema. Ed è subito spettacolo

Tante stelle del cinema e della tv hanno partecipato ai Cinecibo Awards, l’evento al The Churh Village. La serata ha celebrato il connubio tra il mondo dello spettacolo e quello dell’enogastronomia con riconoscimenti ad artisti che lo hanno valorizzato assegnati da una giuria di esperti del settore artistico, della comunicazione e dell’alimentazione.



«In questa occasione - ha dichiarato l’ideatore Donato Ciociola - hanno ritirato il premio dalle mani del nostro presidente Michele Placido, tra gli altri, il regista Alessandro Capitani, i produttori Isabella Cocuzza e Arturo Paglia, due icone della televisione italiana come Giancarlo Magalli e Lorella Cuccarini, lo sceneggiatore Nicola Guaglianone, la casting director Annamaria Sambucco, gli attori Caterina Guzzanti, Lillo Petrolo, Paolo Ruffini, Sara Serraiocco e Max Tortota, ma anche un personaggio di spicco della gastronomia italiana come Gino Sorbillo». La serata è stata condotta dalle gemelle di Rai 2 Laura e Silvia Squizzato e si è conclusa con la degustazione di piatti proposti dallo chef del The Church Palace Domenico Cascone, preparati o abbinati con alcuni prodotti alimentari vanto della tradizione culinaria campana. Tra questi il Carciofo di Paestum IGP, la pasta e altri prodotti Terra Orti, il Cipollotto Nocerino Dop prodotto dalla O.P.

Ultimo aggiornamento: 18:04

