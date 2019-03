Chiara Ferragni musa di Dior, star all'Opera di Roma

Transenne nere che circondano piazza Beniamino Gigli. Si prepara un happening blindatissimo. Tutta Roma tenta la conquista di un biglietto per l'anteprima della Serata Philip Glass: evento d'eccezione con cui ieri sera la Maison Dior ha omaggiato, al Teatro dell'Opera, i suoi amici più stretti. Ma la lista è per pochi. E arriva lei, attesissima, splendente, Chiara Ferragni, in lungo e scollato outfit verde plissettato con décolleté in tinta. L'attende un folto pubblico di fan adoranti e armati di cellulari. Poco dopo appaiono Sara Serraiocco, in tailleur bianco, Bebe Vio in argento, Rossella Brescia in total black e Isabella Ferrari in lungo chiaro. Roberto D'Agostino è con Marina Perzy. Giovanna Melandri in verde fantasia e Matilde Brandi in velo e chiodo nero. Nancy Brilli color cipria e poco dopo Elena Bonelli.



Sfilano lo stiloso Angelo Bucarelli con Cosima, Chantal Sciuto, Fabiola Sciabbarrasi e Marisela Federici. L'ambasciatore francese Christian Masset arriva con la moglie Helen. Pioggia di flash per Federico Balzaretti, Luisa Todini, Francesca e Raffaella Leone, Giancarlo e Diamara Leone. E poi Maurizio Varamo, direttore del Laboratorio delle scenografie del Costanzi che a fine show ospita un buffet dinner da sogno. E ancora Silvia Fendi con Delfina Delettrez, Dante Ferretti con Francesca Lo Schiavo, Yvonne Sciò, Paola Mainetti, Laura Morante.

Si spengono le luci e inizia la magia della musica del compositore statunitense, trait d'union dello spettacolo composto da tre balletti mai andati in scena prima d'ora all'Opera e firmati da Benjamin Millepied, Jerome Robbins, Sébastien Bertaud. La Nuit Blanche, firmata da quest'ultimo, fa ballare le étoile Eleonora Abbagnato e Friedemann Vogel. Una creazione impreziosita dai costumi firmati da Maria Grazia Chiuri. Emozioni e applausi. Poi il dopo spettacolo è tutto con vista sul Circo Massimo, presso il Laboratorio di scenografia del teatro: strabiliante location trasformata in giardino incantato. La magia continua.



Ultimo aggiornamento: 09:06

