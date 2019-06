Unindustria, notte di brindisi per una festa di grande stile

Atmosfere giapponesi evocate da mini danzatori hanno accolto presso la suggestiva Nuvola all’Eur gli oltre mille ospiti intervenuti alla Cena di Unindustria, il tradizionale appuntamento organizzato dalla più importante associazione della Capitale per favorire lo sviluppo di relazioni tra imprese e stakeholder politico/istituzionali. Il presidente di Unindustria, Filippo Tortoriello, - con accanto la moglie Patrizia in elegante abito color salmone - da perfetto padrone di casa ha salutato la folta rappresentanza di imprenditori associati composta da top manager ed esponenti della business community del territorio e non solo. Accanto a lui i Vice Presidenti Giampaolo Letta, Orazio Iacono - anche amministratore Delegato di Trenitalia - Angelo Camilli, Sabrina Florio, il direttore generale Maurizio Tarquini e i presidenti delle altre quattro province del Lazio, Giovanni Turriziani, Giorgio Klinger, Alessandro Di Venanzio e Stefania Palamides. Presenti anche i vertici nazionali a partire dal presidente Vincenzo Boccia, il vice Maurizio Stirpe in compagnia della giovane moglie Barbara, il presidente di Farmindustria, Massimo Scaccabarozzi, il presidente della Bnl, Luigi Abete e Gianni Letta Vicepresidente dell'Accademia Nazionale di Santa Cecilia. Non potevano mancare gli esponenti istituzionali come il presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti e gli assessori comunali Meleo, Cafarotti, Lemmetti, Marzano e Castiglione.



Del mondo imprenditoriale e dell'associazionismo erano presenti Gianfranco Battisti Amministratore Delegato Ferrovie dello Stato Italiane, Giovanni Lo Storto, direttore Generale della Luiss Guido Carli e Giuseppe Novelli Magnifico Rettore Università degli Studi di Roma Tor Vergata e Raffaele Calabrò Magnifico Rettore Università Campus Bio-Medico. Dedicata alla cultura del Sol Levante anche la suggestiva sfilata di venti modelle provenienti da ogni parte del mondo, ispirata al tradizionale Kimono, curata da dieci giovani designer del Club della creatività di Unindustria, realizzato dal presidente della sezione Moda, Stefano Dominella e che per l’occasione ha avuto un tutor d’eccezione come il direttore creativo di Gattinoni, Guillermo Mariotto. Anche l’allestimento, con Ikebana su ogni tavolo ed il menù della cena sono stati caratterizzati da un perfetto connubio tra atmosfere giapponesi e tipicità dei prodotti regionali. La serata, infine, ha visto anche un riconoscimento ad una prestigiosissima istituzione della nostra città, l’Ospedale Pediatrico Bambino Gesù, eccellenza del nostro sistema sanitario apprezzata a livello mondiale con un intervento della sua Presidente Mariella Enoc.

Ultimo aggiornamento: 11:02

