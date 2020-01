Musica, brindisi e band dal vivo: una festa da scoprire per duecento invitati

Luci soffuse, sui toni del rosso, per il compleanno dell’avvocato romano Carlo Longari che organizza una festa in stile molto newyorchese per circa duecento amici e ospiti. E lo fa in una location decisamente d’eccezione: le magiche rovine degli Horti Sallustiani, a piazza Sallustio, ovvero i giardini fatti edificare dal senatore della repubblica romana Gaio Sallustio Crispo, nel I secolo a.C. In una così suggestiva architettura appare la consorte del festeggiato, la bionda Simona Branchetti, conduttrice del Tg5.



La giornalista sfoggia un lungo abito da sera di paillettes dorate, come detta il fashion del momento. Sguardi di ammirazione. Sono in tanti a celebrare la coppia glam. Tra i primi ad arrivare il regista Gabriele Muccino con la moglie Angelica. Giovanni Malagò saluta Giampaolo e Rossana Letta. Consegna dei doni e poi dinner-buffet, a base di sfizi e prelibatezze. Cattura la scatenata musica live, ispirata agli irripetibili anni Settanta, proposta da una band tutta al femminile. E più che mangiare, si balla.



Tra gli antichi mattoncini della location si riconosce Corrado Pesci, figlio dell’indimenticabile Virna Lisi, con la bella moglie Veronica. La nobiltà schiera Sigeri Moroello Diaz della Vittoria. E in questo melting pot tipicamente romano sfilano anche Camilla Morabito, in verde smeraldo, e Raffaele Borriello, direttore generale Ismea, al braccio della moglie, la fulva attrice partenopea Clotilde Sabatino, nel cast di “Un posto al sole” nel ruolo dell’appassionato commissario Giovanna Landolfi. Tutti in pista, tra glorie antiche e incantevoli riflessi, per celebrare le cinquanta primavere del festeggiato. Si balla su vorticose e intramontabili hits mentre fa il suo ingresso la mega torta. Applausi e foto. Non si contano i manager, gli avvocati e i colleghi intervenuti all’originale party. Gli amplificatori portano le note in ogni punto del glorioso indirizzo. E la magia cresce.

