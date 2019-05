Che look di capelli va di moda quest’anno agli Internazionali di tennis? Taglio corto per i campioni e media lunghezza per le dame. Da Carlo e Giuseppe Tessier il must è moderazione. Tra le bellezze attratte dal box beauty del villaggio, arriva Tathiana Garbin, ex numero 22 al mondo, oggi ct della squadra nazionale femminile di tennis. Sfoggia una lunghezza media, ripresa qua e là con qualche boccolo ad hoc e pioggia di riflessi biondi.



APPROFONDIMENTI INTERNAZIONALI Quando i campioni si rifanno il look Decisione netta invece per il tedesco Philipp Kohlschreiber: sceglie un taglio praticamente a zero. Ci tiene invece ad avere qualche ricciolo in più Marco Cecchinato: l’asso controlla accuratamente allo specchio una sforbiciata non troppo corta della sua chioma ribelle. Poi il campione firma tanti autografi, in un’altra area, con ragazzine e ragazzini in fila da ore sotto il sole. Divertente la scelta dall’australiano Nick Kyrgios: con un ciuffo che troneggia sui lati rasati. Si siede, rilassato, nello spazio dallo schermo cangiante: indossa pantaloncini e felpa blu e guarda i maghi delle forbici. Lui, per ora, è a posto. Sguardi di ammirazione per l’ucraina Elina Svitolina: e fuori il box la ressa di fan si trattiene a fatica. E qui è attesa, presto, Flavia Pennetta, anche lei ieri al Foro.

