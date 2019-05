Piazza di Siena a tutto rock: anche il “boss” Bruce Springsteen al concorso ippico

Piazza di Siena a tutto rock. Anche il leggendario “Boss” Bruce Springsteen ha fatto capolino ieri pomeriggio nell’affollata tribuna, colorata di fiori primaverili tra glicini e lavande profumate, che affaccia sul campo di gara dove in questi giorni l’edizione 87 dello Csio è un trionfo tra cavalieri, amazzoni e cavalli fra i migliori al mondo. La celebre rockstar è arrivata in compagnia della moglie Patti Scialfa e della figlia Jessica Rae, campionessa di salto ostacoli, che il giorno prima ha gareggiato inseguendo proprio il gradino più alto del podio, e insieme si sono fermati a seguire le gare in compagnia di alcuni amici con i quali hanno degustato un gradevole aperitivo.



Qualcuno timidamente si avvicina per chiedere una foto ricordo al cantante, in giubbino blu su camicia celeste, mentre intanto il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, insieme al presidente del Coni, Giovanni Malagò, e della Fise, Marco di Paola, premia la squadra che si aggiudica la Coppa delle Nazioni, tra gli applausi calorosi del pubblico. Quinto posto all’Italia. E se la prima giornata di gare è stata inaugurata con l’Inno Nazionale, cantato dall’affascinante Valentina Parisse, emozionatissima per essere stata scelta in un’occasione tanto importante, il secondo giorno è il passaggio dei velivoli della pattuglia acrobatica nazionale, “Frecce Tricolori”, a salutare la piazza in festa.

