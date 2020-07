Brindisi a via della Mercede tra il rosso delle Ferrari e tanti vip

Rombo di Ferrari a via della Mercede: ma si parla di bellezza. Protagoniste tante affascinanti dame dello showbiz romano che malgrado il caldo hanno risposto al particolare invito. Tutte curiose di carpire alcuni segreti per un look da star.

Tra le prime ad affacciarsi Miriana Trevisan, luminosa nel suo outfit floreale sui toni del viola. Seguono poco dopo Elena Russo, in black, e una radiosa Nadia Bengala in tubino nero con cinta gialla e preziosa tracolla.

Accolti da Maria Cristina Puccio gli ospiti, ma anche tanti passanti, partecipano all’affollato taglio del nastro a cura di monsignor Jean- Marie Gervais, Prefetto dei Coadiutori del Capitolo della Basilica di San Pietro in Vaticano, che benedice l'happening. Applaude Paola Zanoni, alla testa dell’Academy of Art and Image e motore della kermesse.

Tanti gli sguardi di ammirazione per la rombante Ferrari California di Giorgio D’Antonio, presidente della Scuderia Ferrari Club Appia Antica che porta in scena le magiche rosse.

Incantata la stilista Regina Schrecker, elegantissima, autrice del progetto dona “Il foulardautore”: iniziativa con cui omaggia gli eroi, medici e infermieri, in prima linea a causa del Covid. I foulard, nei giorni scorsi, sono stati donati agli ospedali Spallanzani e a quello di Lodi.

Apprezzano le attrici Demetra Hampton, Maria Rosaria Omaggio, Laura Adriani, in elegante blusa con tigri stampate, Marta Bifano, Luciana Frazzetto, Antonella Salvucci, il soprano Chiara Taigi e Georgia Viero.

Sfilano i manager Andrea Zuliani, Marta Codato e Alberto Sarti mentre nell’aria risuonano le note musicali del maestro Juan Carlos Albelo Zamora, violinista di Andrea Bocelli, Pino Daniele e di “Ballando con le Stelle”.

Non si contano i nomi noti. Ecco le cantanti Alma Manera, Elena Bonelli e Emanuela Mari, gli attori Franco Oppini e Daniele Ferrari, il violinista Gaspare Maniscalco, l’astrologa Ada Alberti, il principe Guglielmo Giovanelli Marconi.

La nutrizionista Stefania Gugi prepara con cura gustose tisane, molto apprezzate assieme a golosi macaron-vaniglia e fragola, ciocco-amarena, finger food, ciliegine e dell’ottimo prosecco ghiacciato. Tutto rigorosamente bianco, lilla e rosa. E il brindisi è, ovviamente, alla bellezza.



