Brindisi e dj set, e la festa brilla

Bollicine, celebrities e flash a volontà in via dei Condotti per l’opening dello store di un noto brand di alta gioielleria. L’arte dei bijoux si fonde al design ricercato, gli ospiti si lasciano sedurre dalle creazioni made in Italy. Ed è subito festa fra diamanti e preziosi gioielli. All’happening organizzato da Giorgia Giacobetti arrivano Vittoria Belvedere, Elisabetta Pellini, Alan Cappelli Goez, Laura Adriani, Ivan Bacchi, Emanuela Grimalda con il piccolo Giaime. Un appuntamento anche charity grazie alle donazioni a favore di Fondazione Operation Smile Onlus che opera in oltre 60 Paesi per regalare sorrisi ai bimbi con malformazioni del volto.

Cin cin per Fausto Brizzi e Silvia Salis, Moisé Curia con la compagna Lara Divina, Alessia Fabiani, Lorena Cacciatore. Ecco Alda D'Eusanio, Daniela Jacorossi, Cinzia Th Torrini, Elena Aceto di Capriglia insieme a Irene Bozzi. Dopo l’inaugurazione luxury gala dinner in via di Ripetta con un momento emozionante dedicato all'organizzazione umanitaria. L’attrice Valeria Fabrizi interpreta un brano tratto dalla fiaba "Il graffio del drago", libro della Onlus, mentre il vicepresidente scientifico Domenico Scopelliti illustra i progetti futuri. Alla cena, tra i tavoli decorati con orchidee, Elena Santarelli e Bernardo Corradi, Francesca e Fabio Cerza, Flavia Pruner e Mariano Garofalo, Corrado e Veronica Pesci. Violini e dj set allietano la serata benefica.

© RIPRODUZIONE RISERVATA