Brindisi e baby, la festa è piccola con Riccardo Marazziti

Non c'è film che tenga, il più grande successo di Christian Marazziti e Marisela Bodan è la loro nuova vita con il figlio Riccardo, nato lo scorso giugno. Il regista - reduce dal successo con il film 'Sconnessi', campione di incassi nel 2018 - e sua moglie hanno festeggiato ieri insieme ad amici e familiari il battesimo del bambino. Nel tardo pomeriggio la cerimonia nella chiesa di Santa Maria Immacolata, con tre padrini d'eccezione come Teo Mammucari, Maurizio Mattioli e l'imprenditore Massimo Tortorella, poi il ricevimento in un famoso hotel di via Veneto. Cocktail di benvenuto e cena di gala sulle note del quartetto blues-jazz Federica Baioni 4tet. Parata di vip tra gli ospiti, circa un centinaio. Bellissima in un abito nero la conduttrice Carolina Rey accompagnata dal fidanzato, il produttore Roberto Cipullo, e inseparabile dal figlio Filippo che ha da poco compiuto un anno, poi ecco l'imprendtiore Mauro Atturo, i comici Fabrizio Nardi e Nico Di Renzo - alias Pablo e Pedro - e Janet De Nardis con il marito. In rosso la conduttrice Metis Di Meo, mentre Sofia Bruscoli ha scelto un elegante tailleur rosa, accompagnata da Marcello Fuentes. Tanti anche i protagonisti del mondo del cinema riuniti per festeggiare il piccolo Riccardo: Alessandro Haber, Andrea Roncato con la moglie Nicole Moscariello, Nicola Canonico, la giovane attrice Raffaella Camarda e Federico Moccia. Non potevano mancare le sorelle Squizzato, Nadia Bengala e Dani Samvis. Un sabato che vale più di ogni box office.

