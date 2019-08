Bebe e Andreea, aperitivo e musica

Sogna Tokyo 2020 e intanto si concede una serata in un locale di Ladispoli. Bebe Vio ha energia da vendere e la propaga nella sala da ballo meta di giovani e turisti a caccia di movida. La campionessa, rigorosamente in divisa federale, era in compagnia dell’amica e fortissima compagna Andreea Ionela Mogos, oltre che dell’intera spedizione azzurra. Prima l’aperitivo, poi via con la musica di Kimbo e Miki Johnson. Bebe Vio è un punto di riferimento per tutti. Ed, in particolare sul litorale romano, per gli atleti che hanno iniziato a poco a poco a farsi strada nella scherma per disabili. Dal veterano ladispolano Andrea Pellegrini, 9 medaglie in tutto ai giochi paralimpici, al giovane Edoardo Giordan di Fiumicino arrivato terzo recentemente alla Coppa del Mondo che si è disputata in Italia. Senza dimenticare Karin Mizzi, ladispolana di origini emiliane, che ha strappato il bronzo ai campionati paralimpici nazionali e ha avuto subito la soddisfazione di un selfie in pedana con il suo mito Bebe. Sia Giordan che Mizzi aspirano ad ottenere il pass per il Giappone con l’obiettivo di onorare in mondovisione i colori azzurri.

© RIPRODUZIONE RISERVATA