Quando battere le malattie diventa un'arte

Ci vorrebbero una gomma magica e tutta la creatività dell'Arte per cancellare l'Aids. E anche se in Italia i casi di nuove infezioni da Hiv sembrano essere in calo, la diminuzione però è bassa soprattutto tra i giovani sotto i 25 anni che non percepiscono il rischio di trasmissione e non usano il profilattico. A Palazzo Doria Pamphilj, Arte & Aids è l'evento benefico di prevenzione e sensibilizzazione, promosso da Anlaids Lazio, che coinvolge volti dello showbiz e sportivi nella realizzazione di artwork da vendere all'asta per sostenere l'associazione e la ricerca.



Parata di stelle e promesse del cinema, l'altra sera, per il charity gala dinner esclusivo in via del Corso. La bella Angelica Donati, figlia di Angelo e Milly Carlucci, sfoggia il suo long dress, seguita da Camilla Filippi, Stefano Lodovichi che chiacchiera con Edoardo Natoli e Il Primo Re Alessio Lapice, mentre Edoardo Purgatori bacia la sua Livia Belelli. Arrivano Max Giusti con la moglie Benedetta Bellini, Giorgio Marchesi, Alan Cappelli e Yvonne Sciò. In mostra nel chiostro, tra gli altri, i lavori creativi di Pierfrancesco Favino e Anna Ferzetti, Briga e Nina Zilli, Ema Stokholma, Giulia Bevilacqua e della schermitrice Arianna Errigo. Spicca fra tutte l'opera del regista Ferzan Ozpetek, impegnato sul set de La Dea Fortuna, che riporta sul suo quadro, come nel film Le Fate ignoranti, la celebre dedica A Massimo. In attesa di chiamare la pazienza...Amore.

Fa gli onori di casa il principe Jonathan Doria Pamphilj e spiega «è un appuntamento unico tra arte e bellezza. Ci aiuterà a mantenere alta l'attenzione sull'Aids».

L'estro diventa strumento di fundraising, disegni e collage vip saranno riprodotti su t-shirt acquistabili online. Flash per l'ambasciatore d'Italia in Qatar Pasquale Salzano, Stella Egitto ed Eleonora Pieroni di blu vestita, Maria Luisa De Crescenzo con Miguel Gobbo Diaz, Leonardo Pasquinelli. Ecco Stella Sabbadin, Francesca Romana Barberini, Samuela Sardo e Alessandro Fella, Martina Dell'Ombra, Vincenzo Mingolla, le blogger Ida Galati e Fabrizia Spinelli. Emozioni con la regia di Matteo Corvino e il menu dello chef stellato Giuseppe Di Iorio, live painting e fashion show dell'Accademia di Belle Arti di Roma con l'ausilio digital dello Ied e il supporto del main sponsor Trust Doria Pamphilj. Cin cin fra tranci di salmone marinato, ravioli e delizie al cocco. Dolci note di sottofondo con D-dj.

