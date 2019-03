Applausi e tanti bis alla prima di “Priscilla la regina del deserto”

Due platinatissime e maestose Drag Queen accolgono un variegato flusso glam al teatro di via Merulana. Una avvolta da un vistoso outfit di raso rosa shocking, con lunghi guanti in tinta, e l’altra in modello da sirena, grigio lucido. Ovvero il fatato mondo “en trasvestì” in tutta la sua dissacrante magnificenza. Nel frattempo, all’interno, l’orchestra prova le musiche in una cascata di colori, riflessi, piume, parrucche, intramontabili hits anni Ottanta e imbattibili scenografie. E’ la cornice di “Priscilla la regina del deserto”, il musical di nuovo protagonista nella Capitale, in versione ancor più travolgente.



Tra i primi ad apparire la deliziosa stilista Nicoletta Fattibene, moglie di Greg: in romantico tubino bianco e nero posa accanto al mega décolleté argentato, collocato al lato del foyer. Vistoso e fotografatissimo. Lo ammirano, tra i tanti, Christian De Sica con l’amico Niccolò Petitto, Fanny Cadeo in bianco e rosso, Patrizia Pellegrino in versione animalier, con Beppe Convertini, e Vania Della Bidia, in dress dai toni geometrici. Piccolo antipasto di ciò che vedranno da lì a poco in palcoscenico.

Ma la passerella eccellente non si arresta. A sorpresa arriva Caterina Balivo con delle amiche: acquistano il biglietto e prendono posto in platea. Poi Stefano D’Orazio con la bella moglie Tiziana e Antonio Catania che saluta il regista Giancarlo Scarchilli. Antonella Elia, in pellicciotto bianco su jeans e contagioso sorriso, posa subito per uno scatto con le Drag Queen. E non si perdono lo show Marco Fiorini, Stefano Pantano, in giacca scura, con la moglie Lucia, e Giampiero Ingrassia. In velluto glam il giovane attore Graziano Scarabicchi. Ecco il conduttore Guido Barlozzetti. E si ride e si resta affascinati dai tre amici che, a bordo di un vecchio bus rosa soprannominato Priscilla, partono per un viaggio attraverso il deserto australiano alla ricerca di amore e amicizia, finendo per trovare molto di più. Gran successo per i numerosi interpreti tra cui Manuel Frattini, Mirko Ranù, Cristian Ruiz, Stefano De Bernardin. «Costumi così belli da restare senza fiato – commenta la Fattibene tra le poltroncine – sono quasi commossa. Rappresentano il massimo in termini di bellezza e utilità scenica». Lo spettacolo finisce solo all’una di notte, con il pubblico tutto in piedi a ballare e ben tre bis. E poi lunghe file, di fronte ai camerini: trionfo di fiori per i protagonisti. E nell’aria una leggerezza da sogno.

© RIPRODUZIONE RISERVATA