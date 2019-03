Antonio Banderas alla presentazione di TaTaTu

Antonio Banderas star degli studi cinematografici di via Tiburtina. In suo onore va in scena un affollato cocktail glam di amici e colleghi italiani. Si brinda alla nuova piattaforma TaTaTu, di cui il divo è testimonial. E ad applaudire il nuovo progetto del produttore Andrea Iervolino, ovvero la prima iniziativa social di intrattenimento che premia i suoi utenti con la semplice formula ”Più guardi e più guadagni”, arrivano proprio in tanti. Ed eccoli apparire Michael Madsen, attore feticcio di Quentin Tarantino, con Banderas. Il primo in chiodo marrone molto casual, con tanto di orecchino, su camicia fiorata e pantaloni scuri. Il secondo in impeccabile completo scuro e scarpe nere di vernice. Antonio!, Antonio!, Antonio!, grida il pubblico adorante.



Pioggia di flash e telecamere accese. I due ospiti internazionali mostrano, di fronte alla ressa di clic, i braccialetti rossi, simbolo dell’happening. «L’Italia mi piace moltissimo. Le donne, il cibo, il paesaggio», dice il regista e attore spagnolo. Qualcuno si fa un selfie con i due divi. Ed inizia lo struscio di stelle. Ad iniziare da Cristina Pelliccia, star di Suburra, in lungo bianco e nero con candidi fiori applicati. Elisabetta Pellini sfoggia eleganti pantaloni beige su scollata blusa fiorata. Ci sono la statuaria Jane Alexander, in total black, e Maria Rosaria Russo. Ancora Vittoria Schisano che chiacchiera con il regista Francesco Apolloni. Lucia Stara, in giacca rossa, come impone il red touch della serata. Paola Lavini, in mini dress, accanto a Giulia Gallo, in corpetto di strass su leggins di pelle, che cattura l’attenzione e tira baci. Carolina Marconi sceglie un mini dress rosso con spilla importante.

Daria Baykalova sfoggia un tailleur blu elettrico. Il modello Brice Martinet si porta il fido si red carpet. Francesco Testi abbraccia la campagna Reda. E la passerella d’eccezione prosegue con Yvonne Sciò, in vertiginosi sandali, Domitilla D’Amico e Benedetta Mazza, in tubino di velluto nero con borsa rossa. Cosetta Turco è al braccio del suo bel marito americano, Robert. La tronista Desiree Popper, dagli occhi da gazzella, e poi Manuela Arcuri molto ammirata. E ancora Roberta Mattei in total black. Poi Jacopo Venturiero di Suburra 2. Linda Batista in total red e Anna Ferraioli Ravel. Piu’ tardi arrivano Carolina Rey, in giacca rossa, con il produttore Roberto Cipullo e poi Cinzia Th Torrini con Ralph Palka. Al party, tutto a base di finger food e colorati cocktail, appare anche Vincenzo Bocciarelli. Note disco e sfizi fino a notte fonda.

