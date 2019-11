Antonello Venditti corre dal figlio in scena

Un tripudio di flash dei telefonini ha accolto Antonello Venditti che ieri sera è arrivato al teatro per assistere allo spettacolo “Vita, morte e Miracoli - Tu in cosa sei disposto a credere?”. In scena fino al 17 novembre, dove tra gli attori compare anche il figlio Francesco. Con gli immancabili occhiali scuri e ombrello per ripararsi dalla pioggia, il cantautore romano non si è sottratto all’effetto dei fan piacevolmente sorpresi della sua presenza.



Ultimo aggiornamento: 12:40

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Anche la sera della prima, andata in scena a inizio settimana, lo spettacolo ha fatto registrare il tutto esaurito anche di vip. Primi ad arrivare nel foyer del teatro Simona Izzo, mamma di Francesco Venditti, e Ricky Tognazzi. Poi Claudia Potenza, volto noto del piccolo e grande schermo, Lorenzo Tiberia e Andrea Venditti degli Actual, il duo comico del web. E ancora: l’attore Sergio Assisi, Tiziana Foschi della Premiata Teleditta e il conduttore e giornalista televisivo Alessandro Cecchi Paone. Tutti hanno apprezzato lo spettacolo che con la leggerezza della commedia fa riflettere sul mondo di oggi. Un’opera scritto da Lorenzo Gioielli e interpretato anche da Fabrizio Sabatucci, Veruska Rossi e Riccardo Scarafoni, che ne firma anche la regia.